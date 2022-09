El documental que revela secretos aún más oscuros de Armie Hammer y su familia

¿Dónde ver el documentald e Armie Hammer?

El documental, que llegó a la pantalla este viernes a través de HBO Max, reitera las acusaciones de abuso de las ex novias de Armie, quienes aseguran que el actor las tomó por la fuerza a través de la práctica sexual BDSM. Una de ellas, conocida como Effie, afirmó que la estrella la agredió durante su relación de cuatro años.

Además, una fuente anónima que trabajó como asistente del intérprete también aseguró que Hammer le obligó a entrar en un club de striptease a las 10 de la mañana para conseguirle un baile erótico.

"Yo estaba en contra, no quería hacerlo. Me hizo creer que no tenía elección. Podía haberme marchado, pero me asustaba la magnitud del asunto", dijo el informante.

Armie Hammer. (Rich Polk/Getty Images for IMDb)

¿De qué trata el documental de Armie Hammer?

El primer episodio de la serie, titulado 'Love Bomb', se centra en la tumultuosa vida amorosa de Hammer y su aparente obsesión por el BDSM. La producción abre con un mensaje de voz en Instagram del actor sobre una apuesta a un destinatario desconocido.

"Esta va a ser la apuesta: si gano, puedo ir a tu casa con mi bolsa de golosinas. Dentro de mi bolsa, hay varios tamaños diferentes de cuerda Shibari. Shibari es el arte japonés del bondage con cuerda", se escucha a Hammer decir.

"Mi apuesta iba a consistir en presentarme en tu casa, atarte completamente e incapacitarte, para luego poder hacer lo que quisiera en cada uno de los agujeros de tu cuerpo hasta que terminara contigo", añade la grabación.