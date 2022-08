Eugenio Derbez enseña con frustración su ‘peor corte de pelo’

¿Cómo es el nuevo look de Eugenio Derbez?

Aunque no ha revelado los motivos claros de su nueva imagen, el actor y productor sí externó que no le agradó del todo tras publicar en su Instagram el resultado de algunos minutos sentado en la peluquería.

“¿Cuál ha sido su peor corte de cabello? Empiezo yo”, escribió el protagonista de la película No se aceptan devoluciones al mostrar una foto en la que no se le ve emocionado. Esta vez sobresale con un peculiar bigote y rapado del lado izquierdo de su cabeza.

Eugenio Derbez y su nuevo look. (Instagram)

Aunque no explicó si su cambio de look se debe a las exigencias de un nuevo proyecto laboral que esté por iniciar, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar, algunos celebraron su nuevo aspecto y otros lo vacilaron. Famosos como Montserrat Oliver y los integrantes de Jesse & Joy comentaron con emojis sonrientes.