Muere Q Lazzarus, cantante de ‘Goodbye horses’ de ‘El silencio de los inocentes’

“A pesar de haber tenido una vida muy dura, no estaba nada cansada. Por el contrario, estaba llena de entusiasmo, pasión y humor. Y también estaba llena de planes. En el momento de su muerte, estábamos planeando un ‘concierto de regreso’ con algunos de sus compañeros de banda originales”, escribió la mujer a Rolling Stone.

La mujer contó a la publicación que Diane Luckey, nombre real de Q Lazzarus, llegó a conducir un taxi en la ciudad de Nueva York y que uno de sus pasajeros fue el cineasta Jonathan Demme, quien al escuchar la música que escuchaba la intérprete le preguntó de quién se trataba.

Se trataba de un cassette de sus propias composiciones que la artista estaba escuchando porque al día siguiente entraría al estudio a grabar y fue así como el director incluyó el tema The candle goes away en la película Something wild, de 1986, y también utilizó el ahora clásico Goodbye horses, por primera vez en 1988, en otra de sus películas, Casada con la mafia.