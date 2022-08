El autor de ‘¿Quién mató a Sara?’ vuelve con ‘Donde hubo fuego’, ¿se superará?

¿Quién mató a Sara?: así surgió la idea de la serie

Chascas dice que comenzó a escribir ¿Quién mató a Sara? como una misión. Porque le pidieron una serie de suspenso, un género que a él le encanta. De hecho, es un gran admirador de Agatha Christie y asegura haber leído sus 82 libros.

“Cuando me invitaron de Netflix a hacer una serie, yo dije que sí, por supuesto. ¿Qué contesta uno cuando le dicen eso? Pero, después de que colgué la llamada, no me levanté de mi cama como en tres días con pánico, y mi única solución para poder hacerlo fue meterme a la universidad de nuevo, me metí a la UCLA a estudiar guión de cine para streaming, porque yo sentía que no era capaz ni de hacer media página”, confesó.

El misterio sobre la muerte de una adolescente da pie a la historia de '¿Quién mató a Sara?' (Cortesía/Netflix)

Después del susto inicial, el encargo se convirtió en un sueño cumplido.

Por fin pude experimentar con un concepto al que le venía dando vueltas por mucho tiempo, que era el cruce entre melodrama y thriller José Ignacio Valenzuela 'Chascas'

“Porque el thriller, por definición, es quirúrgico, es frío, tiene que ser milimétrico. Tienes que calcular la pista que aquí ya diste para que este diálogo te sirva para después. Es como construir un reloj suizo. Pero así en su más pura expresión puede ser súper aburrido, porque es frío”, dijo el autor.