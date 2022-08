Anahí no olvida a Andrés García; le ofrece apoyo ante dificultades en su salud

Qué le dijo Anahí a Andrés García?

En respuesta al agradecimiento del actor de 81 años, Anahí, apuntó: “En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar a quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre, siempre para él”, tuiteó Anahí en su perfil oficial.

Anahí (Instagram/anahi_mexico)

Hace unos días, el estelar del filme El cuerpo del deseo respondió a las preguntas de sus seguidores. En una de ellas, reveló que no existe relación con Luis Miguel, a quien apoyó en el inicio de su carrera cuando su papá, Luisito Rey y su mamá, Marcela Basteri, se vinieron a vivir a México.

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble. A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar, como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían: ‘¿qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos?’, y yoles decía: ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’”, recordó en entrevista reciente.