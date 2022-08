La prueba de que Diego Boneta 'anda de un ala' por Renata Notni

Actualmente mantienen una distancia física debido a sus proyectos profesionales, sin embargo eso no ha sido un limitante para que crezcan como pareja.

A pesar de los múltiples rumores sobre una boda, Diego y Renata ha dejado en claro que primero cumplirán sus metas profesionales y luego, vendrá la boda.

Diego Boneta y su novia Renata Notni. (Instagram/diego)

“Todo a su tiempo, ahorita estoy disfrutando y estamos disfrutando el momento por el que estamos pasando, no nos gusta apresurar nada. Estamos felices y vamos un paso a la vez”, declaró recientemente Diego a su paso por una red carpet.

Por su parte, Renata desmintió los rumores que apuntaban a que por la pandemia pospuso su boda con el protagonista de Luis Miguel, la serie. “No, no, para nada, estamos muy felices, lo único que puedo decir es que hay que disfrutar el día a día y no hay que correr, no hay planes de nada”.

¿Cuánto tiempo llevan de novios Diego Boneta y Renata Notni?

A pesar de que en un inicio mantuvieron su relación en secreto, se empezó a especular sobre esta desde finales de 2020. El pasado 7 de diciembre los intérpretes celebraron su primer aniversario de novios.