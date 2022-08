¿Qué fue de Mara Wilson, la protagonista de 'Matilda'?

Después de esta cinta, Mara Wilson participó en El hada novata y La granja de los globos.

Al convertirse en una adolescente, la actriz se alejó de las cámaras y del medio del espectáculo. Sin embargo, se centró en algo que le apasiona: la escritura. En su biografía Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, la estrella explicó que su paso a la adolescencia fue muy difícil, ya que se sintió presionada con seguir los parámetros de belleza de Hollywood.

Mara Wilson escribió: "La gente me ha dicho: 'La forma en que te juzgas a ti mismo, en apariencia, es un nivel realmente extraño'. Bueno, es porque crecí en Hollywood. Tuve buenas experiencias allí, pero siempre supe que había chicas mucho más bonitas que yo, y sabía que siempre estaba compitiendo con ellas. Eso me ha seguido toda mi vida".

Además, destacó que en algún momento pensó en recurrir a la cirugía para cambiar su cara: "Aunque parte de mí sabía que no volvería a la actuación cinematográfica, a veces deseaba tener un accidente en el que me lastimara la nariz y la mandíbula para poder reconstruirme sin culpa. Las cosas han mejorado mucho desde que me fui de Hollywood, un gran peso fuera".

Mara Wilson (Getty Images)

¿Quién es Mara Wilson, la protagonista de 'Matilda'?

Mara Wilson nació el 24 de julio del año 1986 en Estados Unidos. Su pasión por la actuación comenzó cuando vio a su hermano mayor, Danny, actuando en comerciales y ella le pidió a sus papás estudiar actuación.

Aunque Mara Wilson es reconocida por su papel en la película Matilda, la actriz también participó en otras películas. A los seis años de edad llegó a la pantalla grande en el filme Papá por siempre junto a Robin Williams. Después participó en otra película navideña muy exitosa: Milagro en la calle 34. Al año siguiente, la estrella tuvo un papel recurrente como Petrova en la exitosa serie Melrose Place y como Barbara Barton en la película para televisión A Time to Heal.