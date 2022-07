Seis actores que se transformaron drásticamente para un personaje

Natalie Portman

“Había noches en las que pensaba que, literalmente, iba a morir. Fue la primera ocasión en que entendí cómo puedes ser absorbida por un papel que puede echarte para abajo", confesó Natalie Portman en 2011 al Huffington Post.

Natalie Portman en 'El cisne negro'. (Especial)

La actriz se refería al ritmo de trabajo, el estrés y las exigencias de la producción para interpretar a Nina Sayers en El cisne negro. Para lograrlo, se sometió a una estricta dieta y entrenamiento a fin de perder nueve kilos. Su personaje fue el de una bailarina con un desorden de personalidad; además, tiene problemas de anorexia, bulimia y narcisismo. “Probablemente es bipolar”, decía Natalie.

“Tengo miedo de muchas cosas y no ando buscando el peligro. Me gustan las experiencias extremas, pero no las que siento que ponen en peligro mi vida. En lo que respecta al trabajo, trato de hacer cosas que me dan miedo porque me desafían. Pero no sabía en la que me metía con esto”, declaró en 2011 a La Nación.

Joaquin Phoenix

Antes de comenzar el rodaje de Joker (2019), Joaquin Phoenix pesaba 81 kilos, algo que, midiendo 1.73 metros, podría estar en un peso más o menos ideal. Sin embargo, el director de la película, Tod Phillips, le pidió que intentara estar en un peso aproximado de 57 kilos para hacer más creíble al personaje.

Joaquin Phoenix en 2019. (Rachel Luna/Getty Images)

El director le ofreció la asesoría de un nutriólogo para que lograra perder peso de una manera progresiva y controlada, pero el actor “decidió hacer su propia dieta. Se alimentó de manzanas durante todo el verano”, según declaró Tod Phillis en la edición blu-ray de la película.

Al poco tiempo, Joaquin Phoenix desmintió esta versión y aseguró que un médico lo supervisó todo el tiempo que, incluso, “también comía lechuga y ejotes al vapor”, dijo a Access Hollywood.

Después reconoció que limitar tanto su alimentación hizo que durante los meses de rodaje tuviera la sensación de que perdía el control de sus actos. "Comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”.