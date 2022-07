Vanessa Bauche denuncia un "encubrimiento sistémico" a las agresiones que vivió

La actriz agregó que no comprende estas acciones: "Cómo es posible que con el buen camino de éxito de Moisés y Alazraki Films no sean leales a su propia palabra, sabiendo que actué de muy buena fe y no me fui por una demanda laboral porque me interesaba el proyecto, actué conforme a derecho, en legítima defensa, pero por las vías correspondientes".

Sigue el proceso

Bauche habló también de las secuelas que ha tenido que afrontar: "Los ataques contra mí fueron durante un mes y medio enfrente de todo el set, hubo una apuesta que hizo la persona imputada para ver quién me agredía primero, me besó contagiado de Covid-19 en la boca, fue el quinto ataque, cuando ya no podía gritarme para someterme".

A pesar de la trayectoria de Vanessa Bauche, no quedó exenta de sufrir este acoso. (Clasos/LatinContent via Getty Images)

Vanessa se sinceró y compartió un momento que le provoca aún gran temor: "Un auto en reversa casi me mata en escena, me dijeron: 'Quédate en medio del arroyo', Iker Dupeyrón, el asistente de dirección me explicó: 'el coche va a pasar a cuatro kilómetros por hora', y pasó a 45. Él y yo nos dimos cuenta de que la muerte me pasó por la nariz. Nadie me ofreció una disculpa pública".

Aunque los intentos por tratar de reparar los daños se trataron de establecer, no fueron seguidos: "Recursos Humanos de Netflix en Los Angeles supo lo que pasó, no sólo contra mí, la compañera que fue violada y otras; le hicieron pagar a Moisés una licencia del Boston Center para una investigación más profunda, no respetaron los dictámenes".

La actriz también dijo que "no nos pagaron las terapias para recuperarnos emocionalmente". Y ahora, Bauche enfrenta otro tipo de ataque: "Cuando este hombre fue vinculado a proceso y detenido por la otra denuncia se acabó la campaña contra mí, pero empezó otra peor, la del tío que es el defensor del imputado.

"Tiene una organización de dudosa procedencia, que se llama Comisión Internacional de Derechos Humanos, el presidente es el tío y él está llevando su defensa en los dos casos". Luego de que el defensor hablara públicamente en contra de las dos denunciantes de su sobrino, las autoridades actuaron.

Vanessa Bauche seguirá con la lucha para evitar más abusos. (Medios y Media/©Getty Images 1378078531)

"Gracias a que se le dio voz al agresor y a su defensa, una jueza en la Fiscalía de Jalisco me acaba de otorgar medidas de protección porque fui objeto de esta campaña de revictimización y calumnia, y por daño moral. Mis equipos legales están tomando las medidas necesarias para blindarme en ese sentido. La audiencia se llevará a cabo el 3 de agosto", reveló Vanessa.

La actriz tiene una esperanza: "Ojalá haya una respuesta, un posicionamiento de seres humanos, como empresa que se anuncia como socialmente responsable y hasta ahorita no lo han hecho, tal y como lo hizo Videocine en su momento, creo que es muy importante para que las víctimas sintamos que hay una reparación de alguna forma moral, espiritual y emocional".