Juliette Binoche dice que "faltan mujeres" en las películas de Steven Spielberg

Juliette Binoche recordó en una entrevista con Variety las tres ocasiones en que rechazó proyectos dirigidos por Steven Spielberg, cineasta con el que hasta el momento no ha podido trabajar pero con quien no descarta la idea de hacerlo en el futuro, según comentó la actriz, a pesar de que considera que a sus películas les hace falta mayor presencia femenina y que él es más bien un “director de hombres”.

"La primera vez fue para Indiana Jones, porque estaba haciendo Los amantes del Puente Nuevo con Leos Carax. La segunda vez, para La lista de Schindler, (porque) estaba embarazada, y luego para los dinosaurios (Jurassic Park), ya me había comprometido con Tres colores: Azul (de Krzysztof Kieslowski)", detalló la actriz que dará vida a Coco Chanel en The new look, una nueva serie que aborda el ascenso de Christian Dior en el mundo de la moda francesa, que produce Apple TV+.