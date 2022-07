Reportan que Gerard Piqué le presentó a sus hijos a su 'nueva novia'

"Supongo que Piqué habló con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, el domingo estuvo con sus hijos", explicaron durante el programa.

En el mismo, comentaron, se encontraba la "amiga especial" de Gerard, a la que describieron como una chica rubia, de 22 años, que en su momento fue identificada con la inicial "C" y que durante la jornada iba vestida de negro.

"También estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y especial. (Me cuentan) que en ningún momento se escondieron, que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo", añadieron las periodistas.

Las Mamarazzis revelaron entonces acerca del encuentro de Sasha y Milan con la joven: "Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué los conoce, me imagino que como una compañera de trabajo más. Yo dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja".