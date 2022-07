Edith Márquez abre boutique con diseños exclusivos creados por ella

La cantante debuta como empresaria

“Tenía ganas de poner una tienda donde las mujeres puedan entrar y vestirse padrísimo, que se sientan súper arregladas y cómodas; que se vean guapas y bonitas”, explicó Edith, quien por ahora sólo tendrá una sucursal física y en breve la abrirá vía online y después echará a andar el proyecto de un salón de belleza.

Edith Márquez abre tienda de ropa en Puebla. (Agencia México)

“Me junté con amigos textileros y aquí el resultado. Siempre tenemos que hacer lo que nos guste y no quedarnos con las ganas de emprender, porque para eso estamos aquí. Dicen que el que no arriesga, no gana y no por el miedo de si salen o no salen las cosas, me voy a quedar con las ganas de intentarlo. Cuando se abre cualquier negocio tienes una probabilidad de éxito y otra de fracaso, yo espero que la gente me responda muy bien”, apuntó.

Las prendas de los aparadores son únicamente para dama y habrá de todo un poco, desde sudaderas, suéteres, vestidos o blusas. Todo acorde a la estación del año que esté corriendo.

“Es una tienda súper exclusiva, no quiero tener muchas prendas iguales. Hay un vestido, por ejemplo, que es único y dice París, porque mucha de la ropa que a mí me encanta tiene que ver con lo francés, con las camisas afrancesadas y las mangas con holanes, también estoy creando accesorios. Esto me mantiene sumamente entretenida”, resaltó.

Edith Márquez con sus hijos en La Marqueza. (Cortesía)

Se llama La Marqueza porque tiene que ver con su apellido y con la manera en que le llama a su público. “A mis fans les digo mis Marquezos, y es que a mí mucha gente me dice ‘Marqueza’, entonces, de ahí parte esta onda, me pareció una buena idea”.

Los colores son en tono pastel porque le gusta lo cálido y combinan con todo tipo de piel. El elefante siempre le ha traído mucha suerte y por ello es que también aparece como parte del diseño de imagen de La Marqueza.

Edith Márquez inaugura La Marqueza. (Cortesía)

La intérprete de éxitos como Aunque sea en otra vida y Mi error, mi fantasía alista una gira de conciertos para el próximo mes. Se presentará el 11 de agosto en Tulancingo, el 13 en Aguascalientes y para septiembre estará en Cadereyta, San Luis Potosí, Fresnillo, Guadalajara y Aguascalientes.

También está en contacto con los compositores Bruno Danzza, Poncho Arocha, Mónica Vélez y Marcela de la Garza para lanzar un nuevo sencillo musical.