Montserrat Oliver: “El karma alcanzará a todos los que lucren con los animales”

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el caso Black Jaguar-White Tiger?

La también actriz de 56 años fue enfática al afirmar que no cree en ninguna fundación ni en las excusas que han sido utilizadas en este caso para buscar evadir la responsabilidad de actos que dieron como resultado las condiciones deplorables en que los animales de Black Jaguar-White Tiger vivían hasta el momento en que el caso salió a la luz, en gran medida, por la denuncia pública que realizó el ambientalista Arturo Islas, sustentado en el relato y las pruebas de Yael Ruiz, una ex empleada de la fundación dirigida por Eduardo Serio.

Rescatan felinos de la fundación Black Jaguar White Tiger (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

“Por eso no creo en ninguna fundación, mas que si yo hago las cosas por mi cuenta. Estoy traumada. No podemos juzgar a nadie, también hubo una pandemia. No estoy defendiendo absolutamente a nadie pero todavía no lo creo. No lo puedo creer. No estoy triste, sino lo que sigue. Y luego hay gente que se dedica a señalar a otra y tampoco ven lo que ellos hacen”, enfatizó.

“Yo nada más les quiero decir que (tengan) mucho cuidado a quienes les creen y mucho cuidado con todo porque desafortunadamente hay muchos seres humanos que nada más quieren dinero y hacerse famosos a costa de todos los que tenemos buen corazón y que sí queremos hacer algo para los animales”, dijo.

En su mensaje, resultó evidente que a Montserrat Oliver le costaba trabajo encontrar las palabras correctas que pudieran expresar la tristeza y el dolor que el caso le produjeron, y al descalificar las intenciones de este tipo de organizaciones animalistas, dio un mensaje contundente a manera de consejo a sus seguidores.