¿Miami o Barcelona? Tras separación, Shakira y Piqué definen futuro de sus hijos

Los tres aterrizaron en el aeropuerto de Santander hace unos días y el pasado domingo la artista fue vista haciendo surf en aguas del cantábrico. El Diario Montañés publicó una foto de Shakira en la que aparece sentada sobre su tabla y con el traje de neopreno. Se le ve muy sonriente y aplaudiendo mientras recibe una clase para mejorar su técnica.

Sin embargo, la salida temporal de Barcelona con sus hijos parece ser solo un adelanto de los planes que supuestamente tiene. De acuerdo con El Periódico de Catalunya, Shakira pretende irse a vivir de manera definitiva a Miami.

Shakira y sus hijos. (Instagram/shakira)

Según el diario, la colombiana "no tiene amigos" en Barcelona, causa que estaría detrás de los deseos que tiene para irse a vivir a Estados Unidos. El medio también afirma que el futbolista no dejará que su ex abandone España de manera permanente junto con sus dos hijos.

"Ha enviado un requerimiento, a través de sus abogados, para que no lo haga", advierte el periódico catalán.