¡Abajo los estereotipos! 'Barbie' da puñetazos y 'Ken' sabe gritar

Así que muy acorde a nuestros tiempos, esta comedia estará libre de prejuicios y la heroína sí mantiene su esencia, pero se renueva y es ahora ella la que "rescata" a su pareja y no se deja intimidar ante el bullying… gracias a una escena filtrada de la película nos queda claro que Barbie can punch!

Pero eso no es todo, si ella puede poner en su lugar a un bully que le falta al respeto, él no tiene el menor de los problemas con demostrar que Ken también puede gritar y de qué manera, ¿verdad Ryan? El internet explotó con Barbie dando puñetazos y con su novio lanzando un alarido digno de película de terror.

Después de recibir una nalgada de un extraño, Barbie, como es de esperar, no se detiene y lo "manda" a volar, mientras que Ken no puede aguantar el susto, al no darse cuenta de la situación y sólo del golpe de su amada, por lo que lanza lo que podemos decir que es un grito muy hilarante.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en compartir sus opiniones con respecto a este nuevo y muy esperado retrato de la pareja más famosa de todos los tiempos y están muy contentos. "Se viene la mejor película de todos los tiempos. #Barbie", escribió @gerahusseim.