La opinión de Michelle Salas sobre el polémico regreso de Silvia Pinal al teatro

Su paso por Cannes

Sobre la caída que tuvo cuando grababa un video -con un espectacular vestido de Sophie Couture- en el marco del Festival de Cannes, Salas confesó: “Si vieras cuántas caídas he tenido y no te las he enseñado... pero ésta si estuvo fuerte, ésta si fue caída, me contracturé la espalda, (estoy) toda jodida, ni modo, así pasa”.

Por último, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel confesó que ama su trabajo debido a que le permite explorar distintos escenarios: “Me gusta mucho viajar, conocer culturas, gente, las fotografías, la moda, todo eso me gusta, lo que hago combina todo, así que no puedo estar más agradecida”, aseveró.