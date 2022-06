Ari Borovoy no autoriza que se le nombre en la bioserie de OV7, ¿por?

“Es que no he tenido la entrevista que ya han tenido todos los demás, habría que preguntarle a los demás (por qué él no). Yo estoy abierto pero me parece igual de legal, lo que ya he dicho varias veces, llegar a un restaurante, pedir la comida y al final pagar, que llegar a una cafetería, pagar y que después te den la comida”.

En su caso, dijo, prefiere conocer primero de qué va el personaje que lo encarnará y si le parece bien, lo aceptará. “Si se dice la verdad y nada más que la verdad, estaré firmando”.

En caso de que exista un detalle en la historia, que no se pueda cambiar y que no represente ningún daño para su imagen, Ari Borovoy insistió en que sí aceptaría el contrato siempre y cuando esté apegado a la realidad.

Ari Borovoy. (Agencia México)

Por lo pronto, continúa concentrado, de lunes a viernes, en los ensayos de la gira por los 30 años de OV7 y no le interesaría estar a cargo de la producción de la bioserie.

“No sé quién la produce, pero yo no la haría. Mi manejo de OV7 ya sucedió y creo que se lograron y se superaron las expectativas, me voy con eso y me quedo con eso. Lo demás no me corresponde a mí, hay gente muy fregona a nuestro alrededor, sin lugar a dudas, y eso le tocará alguien más”, apuntó.

“Me ha hecho muy feliz volver a bailar y cantar con ellos (OV7) las canciones con las que crecimos, siempre pensando en el público que ha comprado un boleto y que lo van a pasar muy bien. Será un show bien lindo. Estar con Kalimba y M´Balia es increíble y eso es que yo puedo decir. No hay pleitos nuevos no hay rollos nuevos, estamos contentos”.

Adelantó que existe la posibilidad de grabar un disco con nuevos temas y quizá más cosas, pero eso lo irán confirmando conforme vayan avanzando los resultados.