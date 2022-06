Lucero y Lucerito Mijares: Las comparaciones las tienen sin cuidado

Lucerito no es una copia de sus papás, ni quiere serlo

Lucero interviene en la entrevista y bromista le dice: “Ay mijita, te aprendiste muy bien todo lo que te dije (risas)”. “Ya en serio”, continúa, “agradezco mucho que sea una chava muy inteligente, muy aterrizada. Ella tiene su propio carácter y personalidad, admiro su fuerza y capacidad de decisión. No es mi copia ni la de su papá y ni quiere serlo. No se deja influir fácilmente por nada ni por nadie, y eso nos encanta, está súper padrísimo”.

Como todos tenemos un lado de luz y otro oscuro, Lucero definió a su hija como “impredecible” y “enojona”, aunque siempre diga que está bien. “Tiene carácter fuerte, pero me encanta porque le aprendo mucho. Somos similares en muchas cosas y en otras totalmente opuestas, pero nos complementamos muy bien”.

Lucero, Lucero León y Lucerito Mijares. (Germán Najera + Iván Flores @weshootmuch)

A diferencia de José Manuel, a quien no le atrae el foco público, pero sí toca instrumentos y ha optado por un bajo perfil, Lucerito quiere expresar su talento en el escenario y su mamá está de acuerdo en apoyarla. Cree que tiene una semilla artística ya sembrada y será muy difícil frenarla porque sí tiene aptitudes para cantar y actuar.

“Nunca pensé que mis hijos se fueran a dedicar a esto porque Manuel y yo nunca lo provocamos, pero cuando ves crecer a tus hijos, haciendo lo que les gusta, tienes que apoyarlos, amarlos y admirarlos porque están creando su propia personalidad”, aseguró la protagonista de telenovelas, a sabiendas de que el público, en el caso de Lucerito, no siempre ha sido amable con ella.

Aprender a lidiar con las críticas

“En ocasiones, la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo y si no, lo desecho y no me clavo en eso. A mí no me gusta tratar mal a los demás, no me siento superior a nadie, por eso me chocan las injusticias”, comentó Lucerito, que en la actualidad estudia la preparatoria y se prepara en artes escénicas.

“A sus 17 años”, dice Lucero, “mi hija es muy madura. Habrá quienes la definan como ‘niña buena’ porque no fuma, no toma y tiene ideas muy limpias, quizá con cierta ingenuidad, pero es real. No es una jovencita precoz ni sofisticada y prefiere convivir con la gente mayor que con las chicas de su edad”.