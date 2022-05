Steven Tyler ingresa en rehabilitación tras sufrir una recaída

Asimismo han detallado que será a mediados del próximo año cuando retomen sus compromisos musicales y han prometido mantener a sus fans al tanto de cualquier actualización.

En 2019, el intérprete de 'Walk This Way', de 74 años, confesó a la revista GQ la lucha que ha tenido que enfrentar para dejar atrás la vida de excesos que llevó durante gran parte de su vida adulta y comparó su adicción a las drogas con el viaje de la protagonista de 'Alicia en el país de las maravillas' de Lewis Carroll.

"Me metí por el peor camino. Bajé a la madriguera del conejo. Fui a perseguir a Alicia", recordó. "Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaban y no paré, hasta el punto de llegar a hacerle daño a mis hijos, a mi vida, a mi familia y a mi banda. Hubo un momento en el que no tenía una banda y no me importaba", declaró.