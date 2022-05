Jason Momoa sufre accidente en 'Rápido y furioso', ¿Eiza González lo cuida?

Debido a que no le gusta recurrir a dobles y prefiere él mismo realizar las escenas de acción, el supuesto novio de la mexicana Eiza González se golpeó la cabeza mientras conducía una moto por las calles de Roma, grabando Rápido y furioso, según contó él mismo a ET.

Practican resonancia magnética a Jason Momoa. (Instagram/prideofgypsies)

En la imagen que se muestra en su Instagram, se observa a Jason Momoa, de 42 años, recostado en el aparto de IRM para determinar el daño que haya recibido su cerebro tras recibir el golpe.

“Tienes que romper algunos huevos para hacer una tortilla. Aloha j. Muy agradecido por mi ohana (familia) y mis amigos", escribió el actor haciendo gala de su buen humor no obstante la lesión que haya tenido.

Si bien, no es la primera vez que se accidenta mientras está trabajando. En Aquaman and the Lost Kingdom se lastimó los ojos y en entrevista con Ellen DeGeneres, en aquel entonces, comentó que, incluso, se los había echado a perder. “Tengo algo que lo cortó un poco y, luego tengo que operarme, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza".