¡Hace el viaje de su vida! Pablo Cruz-Guerrero protagoniza y produce ‘La Nave’

“La Nave es la historia de un personaje real que dedica su vida a ayudar a la gente, a tener un impacto social positivo y que no es el superhéroe de las películas, de los que ya estamos hartos con esta narrativa de siempre de ser justicieros.

“Me interesó la historia desde el punto de vista de un héroe que no le interesa ser justiciero, un héroe que sólo está ahí para mostrarse vulnerable, para ver en qué puede servir, para ayudar a cumplir los sueños de otras personas que no tienen los mismos recursos, que no tienen las mismas capacidades y en la búsqueda, en la intención de ayudar a esas personas, encontrar el sentido de su vida”, explicó Pablo.

Pablo recibió una invitación al programa que conduce el verdadero Miguel en Oaxaca y ese encuentro, que ocurrió hace exactamente diez años, encendió el motor del proyecto que este 12 de mayo llega a las salas de cine del país como La Nave.

“Recibí un correo entre abril y mayo de 2012, para hacerme la invitación a un programa cultural de Oaxaca, que coordinaba el Miguel real. Llego yo con mi esposa, en ese momento éramos todavía novios, llegamos a conocer a Miguel a Oaxaca. Ese día que lo conocimos, nos fuimos a comer y en esa comida nació esta idea”, recordó.