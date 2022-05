Natalia Téllez explica por qué no quiere enseñar la cara de su bebé en redes

“Es que ahora es: ‘Enseña a tu bebé, enseña a tu bebé’ y cuando enseño un pie de mi bebé: ‘Qué uña tan larga, qué pie tan chiquito, qué calcetín tan sucio’”, explicó Natalia.

Natalia Téllez y su hija Emilia. (Instagram/natalia_tellez)

Ella considera que existen consejos “chidos” que se deben reconocer cuando son útiles y provienen de alguien que te quiere, pero hay otros que no.

Sin embargo, cree que sus seguidores deben respetar su deseo por no mostrar la cara de Emilia. “Yo no quiero enseñar a mi bebé porque todo lo que he enseñado”.

Paola Rojas apuntó que Natalia es aquella mamá que prefiere no estar compartiendo a cada minuto fotos de su hija; sin embargo, “hay que pedírselo y cada vez que lo hace, me desmayo”.