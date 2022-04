Juanpa Zurita se somete a cirugía de nariz

A través de su Instagram, Juanpa, de 26 años, compartió los detalles de la cirugía, desde el ingreso al hospital hasta que lo dieron de alta y continúa en casa su proceso de recuperación.

Juanpa Zurita en el hospital. (Instagram/juanpazurita)

“Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que, operar era la mejor opción”, explicó el youtuber.

A modo de explicar diez imágenes que colocó en su feed, recordó que hace seis años ya lo habían operado de lo mismo, pero “en una de mis chocoaventuras, me pegue en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía”.

Juanpa Zurita en su recuperación tras cirugía de nariz. (Instagram/juanpazurita)

Esto fue suficiente para que su tabiqué nasal “se fuera chueco” y, con el tiempo, dijo: “como la torre de pisa, se fue poniendo peor”.