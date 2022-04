Ireland Baldwin revela la 'tortura' que vivió con su desorden alimenticio

"Yo misma me aislé de mis amigos de verdad, aparté a mi familia. Sentía que no tenía control alguno sobre mi vida. Me torturaba por mis trastornos alimenticios, no sabía cómo lidiar con ello", confesó Ireland en un extracto de su interesante conversación con la joven cantante y actriz, quien cuenta con un largo historial de problemas anímicos derivados de la ansiedad que padece.

La hija mayor de Alec Baldwin, fruto de su extinto matrimonio con Kim Basinger, estuvo cerca de un año sin hablar con sus famosos padres, incapaz de transmitir con palabras la angustia vital que la invadía.

"Los veía de vez en cuando, pero me avergonzaba de lo que me pasaba y de la persona en que me había convertido. Era una persona diferente y no me gustaba la vida que llevaba. Básicamente no había vida dentro de mí", señaló.