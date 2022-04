Caso Alec Baldwin: Producción ignoró riesgos por uso de armas de fuego

El western Rust era protagonizado por Alec Baldwin, de 64 años, quien también era uno de los productores. En octubre de 2021, mientras ensayaba una escena dentro de una iglesia en un set de Nuevo México, Baldwin practicaba el ángulo para apuntar un revólver y terminó hiriendo en el abdomen a su directora de fotografía, Halyna Hutchins.

La mujer de 42 años fue trasladada en helicóptero a un hospital, pero falleció. El director Joel Souza también resultó herido en el incidente.

Halyna Hutchins (Shutterstock)

El actor afirma que no disparó y que no sabe cómo se produjo la descarga. En una entrevista en diciembre dijo no sentirse responsable de lo ocurrido.