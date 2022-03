Kanye West queda fuera de los Grammy por su comportamiento en redes sociales

De acuerdo al portal de noticias, el equipo del músico recibió una llamada telefónica el día viernes para comunicarle que “lamentablemente” lo habían retirado de la lista de artistas que se presentarán en la ceremonia debido a su “comportamiento preocupante en Internet”.

Kanye West a pesar de eliminar su cuenta de Twitter, sin previo aviso, volvió al poco tiempo. (Getty Images)

“Nuestras fuentes dicen que el equipo de Kanye no está sorprendido por la decisión”, aseguró The Blast. “Esto está confirmado”, se limitó a decir el manager, sin ampliar sus declaraciones. Si bien West no estaba en la lista de artistas que se habían anunciado hace unos días, es probable que su participación estuviese entre las que aún falta revelar ya que este año cuenta con cinco nominaciones.

A la organización del espectáculo le habría preocupado la reacción de Kanye West al tener que enfrentarse a Noah durante el show, ya que él será uno de los anfitriones de la ceremonia.