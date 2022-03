Dakota Johnson revela su 'curioso' hobbie

Durante un juego virtual de Never Have I Ever con la revista W Magazine, la actriz aseguró: "Siento que lo he hecho muchas veces. Es una de mis principales aficiones".

Dakota también recordó un incidente particular en una boda judía: "Allí estaba yo, sosteniendo a los novios en una silla. Y ellos tenían cara como de: '¿Quién eres?', '¿Qué estás haciendo aquí?'".

A Dakota Johnson le gusta convivir, como el 29 de noviembre de 2021, con Julianne Moore y Kristen Stewart. (Craig Barritt/Getty Images for GreenSlate)

Pero Johnson no es la única famosa que disfruta filtrarse en las bodas, ya que el actor de Scary Movie, Simon Rex, admitió en el mismo segmento que él también lo ha hecho: "Miré desde el balcón, vi que estaban celebrando una boda y bajé a bailar con la gente. Estuvo bien, las bodas son divertidas, especialmente cuando no eres el novio".

En la lista de famosos que se han colado a una boda, también se encuentra Tom Hanks, quien incluso se tomó algunas fotografías con los novios, y el rapero Lil Nas X, que entró a una boda que se celebraba en Walt Disney World, en Florida.