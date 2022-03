Pamela Anderson debuta en Broadway como protagonista de ‘Chicago’

"Hay una libertad, un gozo único en saber que todo es trabajo", agregó Anderson, quien prepara con Netflix un documental para contar su historia y aclarar la imagen que la persiguió durante décadas. En él hablará de su escandalosa relación con el músico Tommy Lee, que muestra la serie de ficción Pam and Tommy, de Hulu.

La versión de Chicago con Pamela Anderson se presentará del 12 de abril al 5 de junio en el Ambassador Theatre de Nueva York.

Pamela Anderson (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Pamela, quien tiene 54 años, llega a Broadway tras haber iniciado su carrera en el mundo del entretenimiento en lo que ella llama la "universidad de Playboy", con más de cien portadas en la famosa revista para caballeros.

De ahí dio el salto a la televisión con un pequeño papel en Home Improvement, junto a Tim Allen, y después a Baywatch, la serie que le dio la fama mundial con el personaje de C.J. Parker.

Pamela Anderson en Baywatch (Getty Images/Getty Images)

Tras producir su propia serie de televisión, llamada V.I.P., Pamela Anderson protagonizó la cinta Barb Wire. También produjo documentales como The Game Changers y This Changes Everything, sobre el cambio climático.