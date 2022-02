El reencuentro de las Spice Girls, con Victoria Beckham, podría ser una realidad

De acuerdo con el diario The Sun, los organizadores del concierto del 4 de junio prometen "reunir a algunas de las mayores estrellas del mundo del espectáculo para celebrar los momentos más significativos y alegres de las siete décadas del reinado de la Reina".

Si todas las integrantes del grupo que triunfó en la década de los 90 están de acuerdo, será la primera vez que las cinco actúen juntas desde 2012 cuando cantaron un popurrí de sus éxitos durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Una fuente reveló a la publicación: "Los jefes de la BBC decidieron montar un espectáculo para recordar y ¿qué banda es más icónica que las Spice Girls? La invitación ya está hecha y ahora está en las chicas. No es ninguno secreto que se arrepientan de haber rechazado una oportunidad similar para el Jubileo de Diamante y todas tienen un profundo respeto por la familia real y la Reina".

¿Las Spice Girls, juntas otra vez? (Getty Images)

Durante el concierto del Jubileo de Diamante de 2012, Mel B, de 46 años, escribió en sus redes sociales: "Me pone taaaan triste que las Spice Girls no formaran parte del jubileo de la reina, me rompe el corazón a lo grande, estaba tan dispuesta a ello, vi algo en la televisión, ¡increíble!".