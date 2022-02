¿Exagerada? Thalía se somete a tratamiento para quitarse grasa de su cuerpo

"Me están amarrando la cintura con plástico y todo ¡porque me estoy quemando la grasa!", explicó Thalía, quien para ese momento solo lucía un brasier de color café, de su marca de lencería Thalia Sodi Collection.

Tthalía se somete a tratamiento estético para quitarse grasa del cuerpo (Instagram/Thalia)

Es un tratamiento conocido como endermologie que nada tiene que ver con el bisturí. Es una técnica de lipomasaje que consiste en reducir las zonas en las que hay grasa acumulada. Se realiza a través de la estimulación de la circulación y reducción de tejido adiposo, por ello es que se le envuelve en plástico.

"A ver qué tal me va, hace años que no me lo hago", dijo la actriz y cantante con buen sentido del humor para luego aclarar que aunque tenía solo un sostén puesto, era como estar en traje de baño y no de otra manera: "Eso es para las mentes cochambrosas".