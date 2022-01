Fernanda Castro se defiende de críticas por no depilarse

A través de sus redes sociales reflexionó sobre el tiempo que le dedicaron para señalarla por este hecho y, sin revelar el programa que observó, empleó sus Insta Stories para indicar su molestia al respecto.

"Llevo seis minutos viendo unos 'comentaristas' opinar sobre el pelo en mi axila. A veces me pregunto, ¿por qué no ponen cosas más importantes? Como las violaciones, desaparecen nueve mujeres al día en México, hay más gente contagiada que nunca, el mundo se está acabando literal, ¿y esto es un tema de conversación? ¿Cómo les explicarías eso a los aliens? (pregunta seria)", expresó la hija de La Gaviota.

Pero eso no fue todo, horas más tarde retomó la misma red social para agregar un pequeño clip en el que se muestra sacando la lengua con el siguiente mensaje: "Yo no opino de sus pelos en la lengua… No más digo".