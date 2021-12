Emma Watson revela cómo y cuándo se enamoró de Tom Felton

Este enamoramiento adolescente ha salido a relucir de nuevo en el especial que el elenco grabó para HBO Max con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la primera entrega.

Emma confesó que solía revisar a diario la 'call sheet' -un documento que recopila la información sobre quién rodará qué cada día- para ver si Tom también tenía que trabajar y aún recuerda incluso el número por el que se le identificaba: el siete.

También sabe perfectamente en qué momento cayó rendida a los pies de su compañero de reparto: cuando durante unas clases particulares les pidieron que dibujaran cómo se imaginaban a Dios y él optó por hacer un retrato de "una chica con una gorra puesta hacia atrás sobre una patineta".

"Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", ha explicado ella. "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña", ha añadido para dejar claro que, por mucho que le doliera, nunca llegó a suceder nada entre ellos.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Matthew Lewis en la premiere de la última película de Harry Potter, estrenada en 2011. (Stephen Lovekin/Getty Images)

Muchos de los fans de la saga cinematográfica siempre han visto un posible romance entre los intérpretes como una forma de cumplir el sueño de ver a sus personajes juntos en la ficción, en especial porque Emma y Tom siguen publicando fotos juntos en Instagram cuando tienen la oportunidad de reunirse. Sin embargo, J. K. Rowling, la autora del universo mágico, siempre se negó a establecer un romance entre Hermione y Draco porque insistía en que no encajaba en la psicología de ninguno de los dos.