Chris Noth, Mr. Big de 'Sex and the City', responde a las acusaciones de abuso

Por supuesto que el actor, de 67 años, afirma que dichos encuentros tanto en su departamento de Los Ángeles como el de Nueva York, fueron consensuales y que jamás cruzó la delgada línea del respeto entre un hombre y una mujer.

El actor alega que sus encuentros con estas dos supuestas víctimas fueron consensuados. (Evan Agostini/Getty Images/©GettyImages 56117802)

“Las acusaciones que pesan en mi contra hechas por estas personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, pero ‘no siempre significa no’, es una línea que jamás crucé con ellas. Estos encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar de dónde y por qué aparece esto ahora, pero lo único que sí sé es: no agredí a estas dos mujeres”, advirtió el actor de Sex and the City.