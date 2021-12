Jennifer Lawrence presume su embarazo en su regreso a la alfombra roja

El vestido

Para la ocasión, la ganadora de un Oscar optó por un vestido de la firma Dior. Se trata de un diseño tipo capa color dorado e íntegramente adornado con pedrería. La actriz remató con unos aretes dorados de Tiffany & CO en forma de alas.

La estrella de Los juegos del hambre está esperando su primer hijo con su esposo, el comerciante de arte Cooke Maroney, y, según le dijo a Vanity Fair, quiere "proteger la privacidad de su bebé por el resto de sus vidas".

Jennifer Lawrence (©Getty Images 1357397532)

Explicó que no pretendía compartir nada de su futuro hijo con el mundo exterior y mucho menos con la prensa. “Si estuviera en una cena y alguien me dijera ‘Estás esperando un bebé', yo le diría algo como ‘¡Dios mío, no voy a hablar de ello, aléjate de mí, psicópata!’”.

“Pero todos mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como me sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido a ser parte de su existencia. Y siento que eso empieza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, reconoció.