Paulina Rubio reconoce que tuvo rivalidad con cantantes en su adolescencia

Pau está convencida de que si los artistas mexicanos fueran como los extranjeros, quienes no tienen problema en trabajar juntos, las cosas serían muy distintas en la industria del entretenimiento, pues las estrellas nacionales “haríamos mucho más”.

Paulina Rubio y Thalía Sodi... tiempos ¿felices? (Agencia México.)

“Los americanos son inteligentes porque se unen, Justin Bieber con Shawn Mendes y no tienen ese ego.. Yo creo que ese tipo de colaboraciones es lo que ahora el público quiere, quiere ver que la gente ya puede darse la mano y dejar todas las cosas, y hacer una buena faena o un buen espectáculo. Yo no sé con quién voy a hacer la gira, pero va a dar mucho de qué hablar, eso sí lo puedo prometer”, prometió.

Finalmente, Paulina Rubio aseguró que ya no tiene ego pues ha aprendido a manejar sus demonios. “Yo ya no tengo ego, a veces en la mañana le digo: ‘Ego, tranquilo que tú no eres de aquí, eres incitado y hoy no será invitado’. Entonces uno va manejando sus bestias, sus demonios”