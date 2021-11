¡Ana Claudia Talancón se va a casar! Ya tiene anillo de compromiso

Durante la presentación de la serie que protagoniza, El refugio, Ana Claudia Talancón desfiló con su prometido por la alfombra del evento y dio a la prensa detalles de su vida sentimental.

“Estoy feliz, feliz en todos los aspectos. Es la primera vez que venimos a una alfombra juntos… está muy bien portadito, me está dando mi espacio, estamos apenas viendo cómo va a estar la cosa, no es lo mismo cuando estás solita... aunque lo compartas con tu familia, tener un amorcito con quien festejar está lindo”, dijo a los medios de comunicación presentes.

Ana Claudia reveló que no piensa en una boda convencional (como las que ha protagonizado en distintas tramas) y subrayó que lo que más le interesa es disfrutar junto a Alejandro.

(Instagram)

“No la quiero de una forma como me ha tocado en muchos proyectos, me gustaría algo más original: una fiesta de amor con familia y amigos. No me importaría que no fuera con firmas, creo en declarar tu amor enfrente de la familia, de los amigos y, más que creer que eso va a cambiar la relación, me encanta esa forma de celebrar el amor, es diferente estar al lado de una mujer fuerte y exitosa, creo que a muchos hombres puede intimidarlos y él no se dejó intimidar”, detalló.