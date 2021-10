La razón por la que LuisMi odió la grabación del video de 'Sueña' para Disney

La tercera temporada plantea, por ejemplo, que la primera vez que Mariah Carey aceptó ir a cenar con él, una chica se acercó para pedir una foto… pero no a LuisMi, sino a la cantante, cosa que lo desconcertó. En otra escena, Mariah lo invita a cenar a su casa. Al llegar, se sorprende porque no es una cena íntima, sino más bien una fiesta, cosa que él no esperaba.

Mariah Carey y Luis Miguel. (Getty Images)

Lo peor quizá viene cuando los invitados le preguntan a qué se dedica… cuando en aquella época, fines de la década de los 90, Luis Miguel era la más importante figura en Latinoamérica.

Ahí no acaba todo. Cuando empieza con su relación con Mariah, por primera vez en su vida no será el "macho alfa", ella no sólo era más famosa que él, sino que también llevó en gran parte la voz de mando en la relación.