La razón por la que Heidi Klum no hará otra vez fiesta de Halloween

En entrevista con el sitio Too Fab, Heidi, de 48 años, contó los motivos por los que no organizará un evento para festejar la noche de brujas.

Tom Kaulitz, Zac Posen y Heidi Klum en la edición 19 de su tradicional fiesta. (Mike Coppola/Getty Images for Heidi Klum/©GettyImages 1055852272)

"Con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, siento que todavía es demasiado pronto para sentirme bien en una fiesta", reveló la modelo al sitio.

“Así que no volveré a hacer la fiesta este año. Como el año pasado, siento que es insensible por mi parte hacer eso. No quiero que nadie salga lastimado solo porque nos estamos divirtiendo, así que no quiero hacer eso”, confesó.