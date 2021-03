Actriz de 'Wonder Woman 1984' revela que perdió una mano hace casi 14 años

En exclusiva, la actriz de Ni contigo ni sin ti nos dijo que durante años guardó el secreto y que incluso ni su novio sabía que ya no tenía una mano, pues le daba vergüenza confesar su realidad, además de que tenía temor perder trabajos por su condición.

Sarah Barlondo interpreta a la mamá de Max en Wonder Woman 1984. (Cortesía Sarah Barlondo.)

“Hace apenas unos meses tomé la decisión de dar ese paso en mi vida. Es algo que llevo cargando desde hace casi 14 años. Ha sido un peso para mí no poder ser totalmente transparente, auténtica. Por ser parte de un medio donde las apariencias son tan perfectas, siempre tienes que tener la mejor imagen y no me sentía lista para compartir mi discapacidad por miedo, porque pensé que me iba a cerrar puertas y por pudor también”, nos dijo vía telefónica desde Francia.

“Apenas el año pasado se lo compartí a mi novio y me sirvió mucho dar ese paso. Tuve varios intentos de decirle y cada vez que quería hablar con él, lloraba. Me daba miedo perderlo, que me juzgara… Necesitaba pasar por el proceso de sanar psicológicamente de lo que me había pasado. Me ayudó mucho que él me acepte como soy para sentirme más segura y decir: estoy cansada de tener que esconderlo en el medio, en mis castings, con mis compañeros. No quiero que la discapacidad sea un problema", nos dijo.

Sarah Barlondo está harta de ocultar su condición. (Alex Flint.)

Sarah Barlondo, quien interpreta a la mamá del malvado Maxwelll Lord (Pedro Pascal) en Wonder Woman 1984, contó a Quién que el accidente ocurrió en 2007, cuando ella tenía 19 años.

“Yo ya estaba viviendo en México y ya había entrado al CEA. Era mi primer año en Televisa, tuvimos una semana de vacaciones y me fui a Francia. Al día siguiente de mi llegada, en la carretera, mi papá se quedó dormido manejando y perdió el control del coche. No me acuerdo de nada porque estaba dormida. Quedé en coma unas 20 horas”, recordó.

Gracias a que muy cerca de su coche circulaban una ambulancia y un doctor es que Sarah está viva hoy, pues inmediatamente después del accidente le dieron los primeros auxilios.

“En el hospital me querían cortar el brazo hasta el hombro y al final pudieron salvarlo. Me desperté y fue el shock más fuerte de mi vida porque me dijeron: ‘Vas a tener que luchar por tu mano’. Fue un gran golpe porque además de actriz también era tenista profesional. Tenía 19 años y hasta entonces tenía mucha ilusión de la vida, que me iba a comer al mundo, me sentía muy fuerte y fue una vuelta a la realidad. De un día para el otro crecí”, aseguró Sarah Barlondo.