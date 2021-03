Regina Blandón revela que sufrió acoso sexual cuando era niña

La actriz aclaró que la persona que abusó sexualmente de ella no era un familiar, sino una persona que trabajaba para su familia. “No era un miembro de mi familia, pero era alguien que trabajaba en la casa en la que vacacioábamos”.

Regina Blandón (Instagram/reginablandon)

Finalmente, la protagonista de Mirreyes vs. Godinez mencionó que es un tema que le costó asimilar, pero con el paso de los años logró superar. “Pero prefiero no ahondar en el tema porque es ponerle etiquetas. Si fue algo que me costó mucho tiempo asimilar, pero que sepa todo el mundo que cualquier cosa que se sienta incomoda o que se sienta como un abuso de poder hay que hablarlo”.