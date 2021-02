'Toño' Rosique celebra 25 años de hacer periodismo deportivo

"Este viaje me ha llevado a darle la vuelta al mundo yo creo que varias veces. He tenido la fortuna de conocer los cinco continentes, de cubrir grandes eventos deportivos; de ser testigo de primera fila de esos eventos que marcan también emocionalmente a nuestro país como son los Juegos Olímpicos o las Copas del Mundo.

"He tenido la oportunidad de que mi empresa, TV Azteca, me hiciera corresponsal europeo previo al Mundial Alemania 2006, de que me apoyara José Ramón Fernández…", nos contó emocionado.

'Chacho' López y 'Toño' Rosique en sus inicios. (Cortesía)

El primer destino de 'Toño' Rosique fue el noticiero 'Hechos de sábado por la noche' con Raúl Sánchez Carrillo. Como buen marinero novato, se moría de los nervios, le imponían las olas, pero las enfrentó como pudo. "Habrá sido los primeros días de abril de 1996. Me pusieron a dar los deportes, me estaba muriendo de nervios; di mi sección, a los tres minutos acabé y me salí", recuerda.

Después, empezó a cubrir algunos partidos de futbol, pero luego, cuando vinieron las Olimpiadas Atlanta 96, José Ramón Fernández se llevó a su equipo titular y le dijo: "Te vas a quedar dando los deportes en el noticiero de Javier Alatorre. ¡Bueno, se me venía el mundo encima, qué miedo!

"Me veo ahorita y ¡era malísimo! No me sabía ni parar, me temblaban las manos, con una voz que no es la de ahorita. Acababa de cumplir 21 años, pero a partir de ahí empiezas a tomar el toro por los cuernos y empiezas en las grandes ligas", asegura.

Cubriendo el Mundial Brasil 2014. (Cortesía)

Ese pequeño viaje, que duró como tres semanas le sirvió para foguearse y para que lo llamaran a dar la sección en otros noticieros, a participar en programas como 'Los protagonistas' en radio y a cubrir partidos semana a semana.