Cameron Diaz anuncia su retiro definitivo de la actuación

"Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar", expresó conmovida.

La actriz y su esposo Benji Madden se conocieron en 2008. (Theo Wargo/Getty Images)

La actriz se solidarizó con ellas: "Lo que sea a lo que se dediquen, lo siento por ellas y por sus hijos. Pero criar a un hijo realmente requiere de toda una tribu, y yo me siento bendecida por estar aquí y ahora con mi hija. Y lograr ser la madre que quiero ser es una suerte. Soy una privilegiada y este es un privilegio muy, muy grande".