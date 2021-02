Vicente Fox debuta como actor de comedia; aquí los detalles en exclusiva

La actriz contó a Quién que la idea de invitarlo a participar surgió porque se grabaron varios sketches de Backdoor en el Centro Fox, en Guanajuanto.



“A todos nos cayó de sorpresa, sobre todo que él estaba muy dispuesto, la verdad. Se lo propusieron en el scouting y a él le pareció buena idea. Le mandaron el guión, lo checó y le gustó. Hasta se le hizo suavecito.

En el sketch, que fue lanzado hace unos días a modo de teaser para promocionar la nueva temporada de Backdoor, vemos a Fox sentado en su oficina, dando una entrevista a una periodista llamada Regina Guzmán (Luz Aldán)… bueno, eso de entrevista es un decir, pues Regina se la pasa interrumpiéndolo y no lo deja hablar.

A Vicente Fox le llamó mucho la atención que Luz se supiera todo el diálogo de memoria, un monólogo de casi cuatro minutos.

La grabación no duró más de una hora y media. (Cortesía.)

“Me lo mandaron una noche antes, lo estudié, en la mañana me dieron correcciones y el señor Fox creyó que yo traía apuntador y cuando se dio cuenta de que no, que iba todo de memoria, volteó y me dijo ‘Ah, te lo aprendiste, no traes chícharo. Ah, no, sí eres buena, eres tremenda’. Y ahí como que me gané su confianza y su respeto”.

Una de las cosas que llamaron más la atención de Luz Aldán fueron las enormes manos de Vicente Fox; tanto que, incluso, improvisó y durante la “entrevista” le hizo saber su sorpresa por el tamaño de las manos: ‘Si así está su mano, qué tan grande estará su colección de sombreros’, le dice. El resultado fue que Vicente Fox no pudo aguantar la risa.