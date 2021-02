Ana Soria, la novia de Enrique Ponce es detenida por la policía

Sin embargo, su artimaña no dio resultado y los agentes se dieron cuenta de que en realidad era Ana quien conducía, no su novio, por lo que les dieron el alto y procedieron a solicitarles los papeles del vehículo y el carnet de la joven, que obviamente ella no pudo facilitarles.

Ambos fueron trasladados entonces a las dependencias de la Guardia Civil y el automóvil fue inmovilizado. Ahora Ana se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial que lo más probable es que se resuelva con una sentencia de conformidad según la cual recibiría una sanción económica considerable y podría tener que realizar también trabajos comunitarios.