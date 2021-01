Amazon confirma segunda temporada de 'Pan y Circo' con Diego Luna

Salke respondió: “Esa es una muy buena pregunta y tengo una muy buena respuesta para ti: Amazon Studios está anunciando que vamos a lanzar la segunda temporada de Pan y Circo. Ha sido un placer para mí el poder traer el show de regreso. Yo soy fan, también estoy impresionada por la forma en la que trabajas, y estamos muy emocionados de ver hacia dónde nos lleva esta serie”, expresó.



Durante la plática con la directora de Amazon Studios, Diego Luna habló sobre lo que lo inspiró para crear Pan y Circo.

“Creo que me estuve preparando para esto toda mi vida. No hay ningún lugar donde me sienta más cómodo para platicar y discutir que sentado en una mesa donde haya alimentos. Ahí estás compartiendo algo con las personas sin importar lo diferente que pienses de los demás, es más fácil para ti poder compartir los alimentos y la experiencia y, después, la conversación que se detonó fue muy rica. Creo que hoy tenemos que luchar por eso.

“Pan y Circo es una reacción a la radicalización de la comunicación. Las redes sociales no están ayudando mucho. Hay muchas personas hablando, pero hay muy pocas que están realmente escuchado, así que la idea de sentarse alrededor de una mesa, escucharnos, nos recuerda de lo capaces que somos y lo mucho que tenemos que aprender al escuchar otras perspectivas”.

Si quieres verPan y Circo da click aquí .