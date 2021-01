Gala Montes nos habla de su incursión en la música

“Para los dos temas me inspiré en Katia, porque yo creo que quién mejor que yo para saber lo que ella está sintiendo al enamorarse de una persona que es imposible, pues es gay, y poder narrar a través de esto como poco a poco se va transformando y va evolucionando”, dijo Gala.

Gala Montes. (Instagram/Gala Montes.)

A sus 20 años, Gala ha sido parte de numerosas producciones, cortometrajes y series como El señor de los cielos, sin embargo, tiene claro que el camino apenas empieza y agradece la guía de su mamá en el medio artístico.

“Yo creo que sin la complicidad que he tenido con mi mamá todo sería mucho más complejo, me llevo increíble con ella y creo que eso se nota; ella siempre me ha guiado y bueno, yo me he dejado guiar. Nada de lo que ha pasado ha sido de golpe, todo es poco a poco y tengo ganas de seguir trabajando para seguir creciendo, ahora también en la música”, explicó.



Sobre los planes que puede tener en el mundo de la música, Montes afirma que quiere seguir de la mano de la actuación, pues por el momento no siente la presión de tener que elegir entre alguna de las dos partes.