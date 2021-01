Aseguran que Maluma mandó fuerte indirecta a Selena Gomez

Anoche el cantante colombiano Maluma enloqueció a las redes al escribir un tuit, con aparente molestia y que los internautas rápidamente relacionaron a otra famosa cantante: Selena Gomez.

El tuit generó conversación de inmediato y los bandos se dividieron entre quienes afirman que es una clara indirecta para la ex de Bieber por no haber querido colaborar con él, y aquellos que aseguran que todo es un mal entendido y que las palabras del cantante no son dirigidas para ella.