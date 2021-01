Erika Buenfil busca galán… estas son las cualidades que pide en un hombre

La actriz reveló en entrevista para el programa Hoy que como su hijo ya creció, ahora tiene más tiempo libre, por lo que en este momento no ve tan disparatada la idea de tener una pareja.

“Nicolás está entrando a la edad de ya que le gusta una chamaquita, de que quiero ir con mis amigos, entonces yo me la paso (sola), ahorita por la pandemia, pues está conmigo, pero ya de pronto se va a dar la vuelta y va a decir ‘Mamá regreso al rato’”, explicó.

Asimismo, Erika no perdió la oportunidad para dar a conocer las cualidades que busca en un hombre. “Anoche dije ‘¿Por qué no me busqué un novio?, ¡ay sí!, ¡ya, por favor!, sí, yo quiero. Espero que llegue una persona estable de corazón, amoroso, trabajador y punto, o sea, que nos acompañemos”.

Erika Buenfil y Nicolás con su nuevo look. (Instagram/Erika Buenfil.)

Al ser cuestionada sobre si Nicolás aceptaría verla con un galán, la artista confesó: “Sí me hace falta, le dije ‘Oye mi hijito, pues yo también ya me voy a buscar un novio’ y me dijo ‘Pues si quieres’, ¡ay!, yo dije ‘Prueba superada’”.