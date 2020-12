Pandora, nuestras Mariah Carey de las fiestas decembrinas

Saben que los reyes son muy esperados por los niños en el centro del país, aunque confiesan que era Santa el favorito de ambas cuando estaban en la primaria. “Ellos nos traían ropa, y eso no emociona a los niños, pero Santa nos traía siempre cosas que nos daban mucha emoción”, dice Maite.

“Lo que era increíble era ponerle cosas a los reyes y sus animales, como agua y galletas, así que imagínate cuando veíamos que ya no había agua, que el frijol estaba regado o que alguien se había tomado la leche”, cuenta Isabel muerta de la risa.

Pandora (Cortesía)

Para las fiestas se reunirán en casa de uno de sus hermanos. Saben que esta vez no será posible reunirse como antes. Fernanda por su parte se irá a San Luis Potosí con su mamá. También es de familia numerosa, pero no se reunirán todos por la situación actual.

Sobre si los peces beben o no en los ríos, mueren de la risa y responden, “se supone que es una canción escrita por un ateo y por eso dice “beben y beben y vuelven a beber… por ver a Dios nacer”, pero no eso no me agrada, más bien me gusta pensar que los peces beben y beben porque están en espera, como los reyes magos, a que llegue Jesús”, agrega Maite.

Esperan que esta nueva canción sirva también para unir a las familias en celebración. Ya lo han hecho antes. Las Navidades sin la música de Pandora no existen, así que desde ya tenemos un nuevo tema en los playlist de fin de año.