Las razones de Kim Cattrall para decir NO al regreso a 'Sex and the City’

Pero a pesar de la insistencia de los fans, Kim Cattrall está segura de su decisión, que es inamovible: no volverá a interpretar a Samantha.

El reboot de la serie no contará con la participación de Kim Cattrall. (New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock/New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock.)

"Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa", explicó para aclarar por qué en realidad le está haciendo un favor a todo el mundo al no regresar a la franquicia.

De ahora en adelante, dijo la actriz, sólo aceptará trabajos que se centren en mujeres de su edad y en cómo su vida se ha visto afectada por las pérdidas que han sufrido a lo largo de los años.